Фото: Nie Yunpeng/Global Look Press

Страны Евросоюза должны отменить визы для граждан самопровозглашённой Республики Косово. Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По её словам, политический момент для такого решения настал.

Я уверена, что пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены, — цитирует Могерини ТАСС.

Свою позицию она озвучила членам Совета министров иностранных дел Евросоюза.

В общей сложности число государств, согласившихся считать самопровозглашённую республику независимой, составляет меньше сотни. Ранее, как писал News.ru, решения о признании независимости Косово отозвали уже 15 стран.

В Евросоюзе 5 из 28 по-прежнему считают её частью Сербии.

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