https://static.news.ru/photo/7c13c6de-cb19-11e9-bcfa-fa163e074e61_660.jpgФото: Nie Yunpeng/Global Look Press
Страны Евросоюза должны отменить визы для граждан самопровозглашённой Республики Косово. Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
По её словам, политический момент для такого решения настал.
Я уверена, что пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены, — цитирует Могерини ТАСС.
Свою позицию она озвучила членам Совета министров иностранных дел Евросоюза.
В общей сложности число государств, согласившихся считать самопровозглашённую республику независимой, составляет меньше сотни. Ранее, как писал News.ru, решения о признании независимости Косово отозвали уже 15 стран.
В Евросоюзе 5 из 28 по-прежнему считают её частью Сербии.