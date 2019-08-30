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Постоянный Синод Греческой православной церкви превысил свои полномочия и нарушил устав организации во время рассмотрения вопроса об автокефалии новой церкви Украины. Некоторые митрополиты обеспокоились этим обстоятельством.

Привилегию решать вопрос по такой теме, как автокефалия украинской церкви, может дать только Синод Иерархии, высший орган церкви, с участием всех митрополитов. Постоянный Синод может решать только вопросы меньшего значения,...