«Со временем узнаете»: Песков о переданных США документах по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что помощник российского лидера Юрий Ушаков дал разъяснения советнику президента США Джейку Салливану по двум документам по безопасности, сообщает ТАСС. При этом он не стал раскрывать, какие именно документы были переданы, но пообещал, что они станут известны «со временем».

Ушаков дал разъяснения по двум документам по безопасности, которые были вчера переданы американской стороне. Он довёл до Салливана о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по этим документам, — сказал Песков.

По его словам, замминистра Сергей Рябков будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров.

Представитель Кремля также подчеркнул, что России и США пока удаётся договориться по принципиальным вопросам. Однако на настоящий момент наблюдается политическая воля сторон к продолжению диалога, что необходимо в «этих непростых условиях».

Ранее сообщалось, что Салливан провёл телефонные переговоры о ситуации вокруг Украины с Ушаковым. Беседа стала продолжением онлайн-встречи лидеров двух стран на высшем уровне. Как отмечается, Салливан подтвердил серьёзную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнёрами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности.