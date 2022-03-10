«Смысл есть»: в ГД оценили переговоры Лаврова и Кулебы

У России и Украины есть смысл встречаться на всех уровнях и делать это постоянно, сказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя итоги встречи глав МИД России, Украины и Турции Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анталье. По его словам, в конечном итоге переговоры между Москвой и Киевом придут к какому-то результату.

Моё мнение такое, что смысл встречаться есть на всех уровнях и постоянно. Это очень важно и в конечном итоге приведёт к определённому результату, — сказал Чепа.

Депутат выразил надежду, что российской и украинской стороне удастся договориться. По мнению Чепы, важно, чтобы Украина побыстрее начала выполнять свои обязательства.

Необходимо сделать всё, чтобы украинская сторона начала выполнять определённые договорённости и те предложения, которые мы выдвигаем. Помимо тех гуманитарных коридоров надо делать всё, чтобы остановить боевые действия. К сожалению, на сегодняшний день Украина продолжает применять тактику выжидания и тем самым подвергает смертельной опасности как мирных жителей Украины, так и военнослужащих Украины и России, — подытожил депутат.

В Анталье прошла встреча глав МИД России, Украины и Турции. На переговорах Лавров заявил, что инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остаётся в силе. Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса на Украине, а российско-украинский трек в Белоруссии по урегулированию кризиса на Украине является безальтернативным.

В свою очередь Кулеба отметил, что сторонам не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. По его словам, на встрече с Лавровым достигнута договорённость продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.