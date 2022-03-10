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Лавров: переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны

Лавров заявил, что прошедшая встреча с Кулебой не подменяет собой контакты в Белоруссии
14:01, 10 марта 2022
Лавров: переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны Фото: Belarusian Foreign Ministry/Global Look Press
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Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно, альтернативы им нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По словам российского министра прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций.

Сегодняшняя беседа, что этот трек является безальтернативным, — сказал Лавров.

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