Лавров: переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны

Лавров: переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативныЛавров заявил, что прошедшая встреча с Кулебой не подменяет собой контакты в Белоруссии
Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно, альтернативы им нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По словам российского министра прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций.
Сегодняшняя беседа, что этот трек является безальтернативным, — сказал Лавров.