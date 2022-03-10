Лавров: переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны

Фото: Belarusian Foreign Ministry/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он не верит и не хочет верить в возможность начала ядерной войны. По его словам, российская сторона не собиралась договариваться с Украиной о прекращении огня.

Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние...