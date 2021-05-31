СМИ: Великобритания проводила переговоры с террористами

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Британская разведка проводила переговоры с запрещённой в России организацией «Джебхат ан-Нусра», пытаясь заключить с террористами сепаратный мир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По имеющейся информации, спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии, — заявил источник.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации на сирийско-турецкой границе прошла встреча главы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Мухаммеда аль-Джулани и экс-спецпосланника Великобритании по Ливии, работающего в MI-6, Джонатана Пауэлла. Стороны обсуждали исключения террористической организации из списка террористов. Также стороны договорились о поддержании постоянного канала связи.

Мухаммеду аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса в интересах его последующей реабилитации, — отметил собеседник агентства.

По его словам, террористам из «Хайят Тахрир аш-Шам» было предложено перейти на сторону Запада. Источник подчеркнул, что хороших террористов не бывает, а попытки «приручить их и кормить с руки, заканчиваются большой кровью невинных жертв».