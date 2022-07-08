СМИ узнали об угрозе срыва сделки Маска по покупке Twitter WP: сделка по приобретению Twitter Илоном Маском оказалась под угрозой

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Сделка по приобретению предпринимателем Илоном Маском социальной сети Twitter рказалась под «серьёзной угрозой». Об этом сообщило издание The Washington Post. Проблема заключается в невозможности определить, какое количество аккаунтов сети является фальшивыми.

Как рассказали источники издания, помощники Маска пришли к выводу, что они не могут точно определить, какое количество учётных записей Twitter являются фальшивыми или используются для массовой рассылки рекламы. Они также полагают, что действующее руководство соцсети не заинтересовано в раскрытии правды. В этой связи Маск испытывает затруднения с оценкой перспективности сети с деловой точки зрения.

В этой связи помощники предпринимателя приостановили участие в ряде консультаций, касающихся привлечения средств для транзакции, оценивающейся в $44 млрд. В случае расторжения сделки состоится судебная тяжба. Маск в рамках договорённостей должен будет выплатить $1 млрд. Однако не исключается, что владельцы Twitter могут попытаться настоять на том, чтобы миллиардер закрыл сделку.

25 апреля руководство Twitter официально сообщило о том, что Маск покупает соцсеть. Сумма сделки оценивалась в $44 млрд. По имеющимся данным, миллиардер планировал выплатить $21 млрд из личных денег, а также занять у банков ещё $25,5 млрд.

13 мая стало известно, что бизнесмен приостановил сделку. Он инициировал проверки числа фейковых подписчиков и ботов в соцсети, проверив на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. 15 мая Маск заявил, что не будет покупать Twitter, пока число ботов не станет меньше 5%.