СМИ узнали о попытке Китая «подружиться» с Европой и «уйти» от России WSJ: Китай попытался «удержать дистанцию» с Россией, чтобы наладить отношения с ЕС

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Пекин в настоящее время остро нуждается в возрождении своей экономики и в этой связи КНР стремится наладить отношения с Европой. Это привело к увеличению дистанции с Москвой. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. В качестве примера желания сблизиться с Евросоюзом газета приводит недавнее турне главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Вана И по странам европейского континента.

Как отмечает WSJ, главной целью турне представителя Китая было «привлечь европейские страны, чтобы срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения». При этом ряд аналитиков в беседе с изданием отметили, что Ван И не стал прямо поддерживать Москву, отметив, что Пекин не хочет затягивания и обострения кризиса.

Также в издании узнали, что США оказывают серьезное давление на Китай, несмотря на попытки Пекина наладить диалог. По словам аналитиков, после двух лет «прохладных отношений», срыва инвестиционной сделки и конфликта на Украине лидеры ЕС рассчитывали услышать от Китая о еще большем смягчении своего тона и увидеть готовность еще большего увеличения дистанции с Москвой. Однако Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене «резко разжег словесную войну» с США по причине инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной».

Ранее сообщалось, что Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, когда ЕС вооружает Украину. При этом, по словам Борреля, во время неформальной беседы в Мюнхене Ван И уточнил, что Китай не помогает вооружениями странам, которые ведут боевые действия.