СМИ узнали дату подписания соглашения по экспорту зерна РИА Новости: подписание договорённости по экспорту зерна может состояться 22 июля

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Подписание договорённости по экспорту зерна может состояться 22 июля. Мероприятие пройдёт в Стамбуле. Об этом сообщил РИА Новости осведомлённый источник в ООН. Информацию подтвердили в администрации президента Турции.

Похоже, что все вопросы по зерну решены и завтра действительно состоится подписание договоренности, — заявил собеседник агентства.

В администрации президента Турции уточнили, что подписание документа по «зерновому вопросу» намечено на пятницу, 22 июля. Церемония состоится в 16:30 по московскому времени в Стамбуле, в ней примут участие турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования кораблей. Кроме того, турецкие военно-морские силы будут проверять прибывающие на Украину суда, чтобы не допустить контрабанды оружия.