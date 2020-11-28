СМИ: убийство иранского учёного демонстрирует слабость спецслужб Ирана

https://static.news.ru/photo/2c484ed4-31b8-11eb-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в пригороде Тегерана показало «очевидные упущения в сфере безопасности и разведки» Исламской Республики.

Слабые стороны специальных служб выявились менее чем за два месяца до вступления в должность президента США Джо Байдена, который, вероятно, возьмёт курс на перезагрузку отношений с Ираном, пишет The Washington Post.

При этом теракт в предместьях Тегерана усилил напряжённость в регионе на фоне возможной эскалации между Ираном, США и Израилем, которая может возникнуть до вступления Байдена в должность.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока никак не высказался об убийстве иранского учёного. Он ретвитнул несколько сообщений на своей странице в соцсети, среди которых был текст израильского журналиста Йоси Мельмана. В нём говорится, что убитый Фахризаде долгие годы был целью израильских спецслужб из-за его причастности к ядерной программе Исламской Республики.

В интервью американскому изданию Мельман заявил, что не удивится, если станет известно о причастности МОССАДа к убийству учёного. Однако сам он не обладает подобной информацией. При этом журналист подчеркнул, что для организации подобных терактов обычно требуются месяцы.

Иранский физик-ядерщик был убит 27 ноября. Сначала рядом с его машиной взорвался другой автомобиль, а потом Фахризаде расстреляли. Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили ответить на убийство. В Евросоюзе осудили теракт, власти Сирийкой Арабской Республики также обратились в ООН с просьбой принять меры.

Как писал NEWS.ru, министр по делам поселений Цахи Анегби заявил, что не знает, кто стоит за убийством учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.