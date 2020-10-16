СМИ: убийца преподавателя во Франции был родом из Москвы

https://static.news.ru/photo/770e8c0e-103d-11eb-9260-fa163e074e61_660.jpg Фото: PersoneniPaolo/twitter.com

Мужчина, обезглавивший во французском городе Эраньи преподавателя истории и убитый затем полицией, был родом из Москвы, сообщили французские СМИ.

По данным французского телеканала BFMTV, преступник, который «отомстил за пророка Мухаммеда», был чеченцем по национальности, но родился в Москве.

Что мы знаем о предполагаемом нападавшем? По нашим данным, мужчина, подозреваемый в причастности к гибели учителя в Валь-д'Уаз в пятницу, родился в Москве в 2002 году, — говорится в текстовой онлайн-трансляции, которую после инцидента ведёт телеканал.

Как сообщал NEWS.ru, 16 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз произошло резонансное убийство, буквально всколыхнувшее всю общественность во Франции. В коммуне Конфлан-Сент-Онорин неизвестный отрезал голову преподавателю истории, после чего сам был убит полицией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает убийство преподавателя террористической атакой. Отмечается, что на одном из своих недавних уроков, темой которого стала свобода слова, учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Следствие пока устанавливает, был ли убийцей один из учеников или же педагога обезглавил кто-то из родителей учащихся.