СМИ сообщили об угрозе удара по Донбассу со стороны США
Сергей Князев
Сергей Князев
08:42, 11 ноября 2021
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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После того, как Россия заявила о подозрительной активности НАТО в Чёрном море, в США заявили о том, что готовы проводить свои военные операции где угодно, несмотря на предупреждения России. Тем самым они подчеркнули реальные намерения вмешаться в конфликт на Донбассе, пишет портал Avia.pro.
Подчёркивается, что на фоне явной эскалации обстановки Россия также намерена обеспечить защиту территории ДНР и ЛНР от вероятных атак иввести войска на территорию Донбасса, обеспечив тем самым стабильность в регионе. До этого стало известно, чтоудар может быть нанесён через воздушное пространство России: США не признают принадлежность Крыма к России и могут проигнорировать какие-либо риски. На вероятность нанесения удара с этого направления также указывает и активное пребывание самолёта разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С у входа в Керченский пролив.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создание многонациональной группировки в Чёрном море дестабилизирует ситуацию у границ России. Минобороны РФ сообщило, что разведывательная авиация НАТО только за последние сутки существенно увеличила интенсивность полётов у российских границ в Черноморском регионе. Российские зенитные ракетные войска сопровождали над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.