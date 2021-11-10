СМИ сообщили об угрозе удара по Донбассу со стороны США

После того, как Россия заявила о подозрительной активности НАТО в Чёрном море, в США заявили о том, что готовы проводить свои военные операции где угодно, несмотря на предупреждения России. Тем самым они подчеркнули реальные намерения вмешаться в конфликт на Донбассе, пишет портал Avia.pro.

Подчёркивается, что на фоне явной эскалации обстановки Россия также намерена обеспечить защиту территории ДНР и ЛНР от вероятных атак и ввести войска на территорию Донбасса, обеспечив тем самым стабильность в регионе. До этого стало известно, что удар может быть нанесён через воздушное пространство России: США не признают принадлежность Крыма к России и могут проигнорировать какие-либо риски. На вероятность нанесения удара с этого направления также указывает и активное пребывание самолёта разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С у входа в Керченский пролив.