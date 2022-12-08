СМИ сообщили о подрыве автомобиля с руководством украинской полиции РВ: полицейские и начальник Главного управления Нацполиции погибли в Херсонской области

Фото: Социальные сети

В Херсонской области подорвался автомобиль с руководством украинской полиции Черкасской области. Об этом сообщает сайт «Русская весна» со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко. В результате происшествия погибли четыре человека.

По данным интернет-ресурса, погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Сообщается, что еще четверо полицейских получили тяжелые ранения, за их жизнь борются медики.

По информации украинских СМИ, автомобиль с полицейскими наехал на мину.

Михаил Куратченко в Херсонской области руководил сводным отрядом полиции Черкасской области.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о гибели под Херсоном ветерана Александра А. из «афганской» 9-й парашютно-десантной роты. Ему было 56 лет. Канал отмечает, что он отправился в зону СВО добровольно и погиб от осколка танкового снаряда. По данным Baza, ветеран Афганской войны пытался прикрыть товарища и был смертельно ранен в спину.