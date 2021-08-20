СМИ сообщили о нападении талибов на британца и его жену в Афганистане

Гражданин Великобритании рассказал о том, что на пути к британскому центру эвакуации из Афганистана на них с женой напали талибы. Об этом пишет газета Independent.
Как сообщил мужчина, он
Также мужчина рассказал, что у иностранцев возникают трудности при проезде в аэропорт Кабула. Беспрепятственно туда пускают только американцев. Предположительно, именно поэтому британцам изначально надо собираться в другом месте.
Мужчина призвал Форин-офис помочь ему с семьёй добраться до нужного отеля.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.