СМИ сообщили, что у Абэ после нападения остановилось сердце Kyodo: после нападения Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ после нападения, произошедшего в ходе его уличного выступления, не подаёт признаков жизни. Его госпитализировали в бессознательном состоянии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как сообщает СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в Либерально-демократической партии, выстрелы в Абэ производились со спины. По некоторым данным, он получил ранения в область груди. Ему проводился непрямой массаж сердца. Журналисты сообщают, что «возможно, у него остановилось сердце и отказали лёгкие».

По другим данным, у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.

В экстренных службах Японии данные об остановке сердца не подтвердили.

Инцидент произошёл во время выступления Абэ в городе Нара в рамках предвыборной кампании.