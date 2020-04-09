СМИ: Россия отправила врачей на «учения в боевых условиях» Италии и Сербии

https://static.news.ru/photo/24f1da68-7b2b-11ea-b46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Политолог Сергей Марков назвал отправку российских военных медиков в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину проведением «учений в боевых условиях» прогрессирующей эпидемии коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, врачи вернутся домой с ценным опытом, который поможет бороться с COVID-19, если ситуация в России усугубится. Пока страна справляется с угрозой, считает он.

У российской миссии появится возможность опробовать новые методики, которые невозможно было протестировать в нашей стране. <...> В конце концов, проводить подобные испытания лучше на других, чем на своих, — передаёт слова Маркова «Вечерняя Москва».

Другим важным фактором политолог назвал стратегическую выгоду России от помощи иностранцам: если страна не убережёт себя от пандемии, то в будущем уже будет обладать «моральным правом попросить помощи».

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом превысило 1,6 миллиона человек. В России выявили почти 12 тысяч заражённых, из которых 7,8 тысячи – в Москве.