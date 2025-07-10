Экс-нардеп рассказал о крематориях для погибших бойцов ВСУ на Украине Экс-нардеп Килинкаров: на Украине есть крематории для сжигания тел бойцов ВСУ

На Украине есть крематории, в том числе передвижные, для сжигания тел погибших бойцов ВСУ, сказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, это уже давно не секрет.

Я не знаю точного количества сожженных украинских солдат. Но логика подсказывает, что от них действительно могут так избавляться — хотя бы исходя из того, как много людей, пропавших без вести. Не факт, что они на самом деле пропали — скорее всего, многие погибли на фронте, — добавил он.

По его мнению, такой метод избавления от тел павших солдат помогает Киеву экономить на выплатах семьям бойцов. Килинкаров напомнил, что дефицит бюджета Украины в этом году составляет $19 млрд, а в следующем эта цифра может удвоиться.

Это те деньги, без которых Украина просто не сможет функционировать как государство. Их может предоставить только Запад. Самостоятельно Украина уже не генерирует тот объем финансового ресурса, который позволил бы ей нормально существовать, — подчеркнул бывший нардеп.

Ранее в СМИ распространилась запись с камер видеонаблюдения, установленных в крематории в Тернопольской области. В кадре неизвестные в белых защитных костюмах, перчатках и с масками на лицах загружают в печь мешок с человеческими останками. Как утверждают источники, они принадлежат одному из украинских военных, тела которых Киев получил от Москвы.