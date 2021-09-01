Стало известно о перебоях с поставками продуктов и росте цен по всему миру

Наблюдающийся в Британии, Европе и США продовольственный кризис имеет все признаки рукотворного: из-за пандемийных требований режим самоизоляции вынуждены соблюдать работники отрасли грузоперевозок, складского хранения и ретейла, в то время как интернет-торговля по всему миру работает без перебоев. Не исключено, что цифровые корпорации пытаются разрушить традиционный бизнес и создать «управляемый хаос» в разных странах. Об этом пишет РИА Новости.

Крупнейшие английские супермаркеты предупредили покупателей о растущем дефиците продуктов: перебои с поставками продовольствия отмечаются в Европе и США одновременно со значительным ростом цен на еду. При этом реальных предпосылок для него не существует: в прошлом году продукты питания дешевели даже во время локдаунов, а урожай зерновых во всём мире в этом году обещает стать рекордным.

Между тем в Великобритании наблюдаются пустые полки и очереди в кассу: с весны прошлого года в супермаркетах можно было купить не больше трёх упаковок яиц, муки, макарон, памперсов, туалетной бумаги. Сейчас ограничения постепенно снимают, но нормирование по отдельным видам продуктов остаётся. При этом многие местные жители держат десятидневный карантин в связи с возможными контактами по коронавирусу, и порты, грузоперевозки и супермаркеты сталкиваются с дефицитом кадров. Похожая история складывается и в США, где сидеть на коронавирусных пособиях становится выгоднее, чем работать.

В результате страдают отрасли грузоперевозок, складского хранения и ретейла, в то время как интернет-торговля по всему миру работает без перебоев. По мнению автора материала, это свидетельствует о том, что цифровые корпорации пытаются разрушить традиционный бизнес, создавая «контролируемый хаос» в разных странах.

Ранее сообщалось, что пустые полки в Британии образовались даже в отделах, продающих питьевую воду, из-за экономического эффекта, известного как «совершенный шторм». Причиной его стала комбинация негативных факторов, вызванных Brexit и последовавшей вскоре пандемией COVID-19. По мнению экспертов, британская экономика не успела быстро приспособиться к изменившимся одновременно условиям.