СМИ: Эрдоган приедет на парад в Баку

https://static.news.ru/photo/9b35eace-3544-11eb-8646-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий президент Реджеп Эрдоган собирается приехать на парад в Баку. Мероприятие в столице Азербайджана должно состояться 10 декабря 2020 года.

Президент Турции [Реджеп Эрдоган] прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря, — пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху. Документ, после подписания которого боевые действия в регионе были прекращены, был принят при посредничестве Путина, который, в том числе, выступая на саммите ОДКБ, призвал помочь людям, которые оказались в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армянская сторона готова обменять пленных в Нагорном Карабахе по принципу «всех на всех». Об этом заявил вице-премьер страны Тигран Авинян. Он встретился с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. На встрече представитель Еревана поблагодарил РФ за ключевую роль, которую она сыграла в прекращении боевых действий в Карабахе.