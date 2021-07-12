Слуцкий назвал манипуляцией действия США в отношении российских дипломатов

Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что в ситуации с российскими дипломатами США занимаются откровенной подменой понятий. Об этом говорится в комментарии, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Речь идёт не об обеспечении баланса работы, как заявил представитель этого внешнеполитического ведомства Прайс, а о вопиющем неуважении к дипломатическим нормам. Со стороны Вашингтона — это элементарная манипуляция! — считает политик.

Он подчеркнул, что действия американских политиков расходятся с договорённостями, которые были достигнуты на саммите Россия — США в Женеве. Слуцкий считает, что Вашингтон должнен прекратить давление на дипломатов, а произошедшую ситуацию следует скорейшим образом оздоровить.

В противном случае заявления американской стороны о необходимости поддерживать каналы связи останутся только на бумаге, — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что США «насмехаются» по вопросу выдачи виз российским дипломатам. За последние дни было выдано 22 визы для американцев, которые будут работать в посольстве в Москве, а российская сторона получила только продление визы для советника посланника.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что США полностью ответственны за сложившуюся ситуацию с визами для дипломатов. Он подчеркнул, что подобные действия американцев затрудняют двустороннее сотрудничество.