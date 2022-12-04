Новак назвал дату следующей встречи представителей ОПЕК+ Новак: cледующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначена на 1 февраля

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет следующую встречу 1 февраля, сами министры встретятся летом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». Новак добавил, что члены объединения готовы в случае необходимости провести внеочередную встречу для корректировки ситуации на рынке.

Договорились, что следующая встреча пройдет у нас 1 февраля — JMMС (министерский мониторинговый комитет. — NEWS.ru), а министерская встреча в июне следующего года, — сказал он.

Новак также отмечал, что мировой рынок нефти сейчас находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад. Однако, по его словам, еще существует много неопределенности, в том числе связанной с коронавирусом в Китае. Новак добавил, что на встрече ОПЕК+ было подтверждено решение о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.