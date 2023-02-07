Скончался изобретатель PDF и MP3 В возрасте 86 лет умер изобретатель форматов PDF и MP3 Авраам Лемпель

Фото: technion.ac.il

Авраам Лемпель

В возрасте 86 лет в Израиле ушел из жизни изобретатель Авраам Лемпель, сообщает газета Yedioth Ahronoth. Он считается одним из создателей идеи компрессии данных. Именно его наработка под названием 79LZ стала основной для создания таких форматов файлов, как PDF, MP3, PNG и ZIP.

Есть не много исследователей, чьи исследования оказали такое большое влияние на технический прогресс и повседневную жизнь, — говорится в сообщении.

Лемпель родился в Польше. В 1959-м начал обучение в израильском институте Технион, через восемь лет получил докторскую степень. В 1993 году его приняли на работу в IT-гигант HP, а спустя год он открыл свое первое предприятие в Израиле, которым руководил до 2007 года.

В апреле 2021 года в Москве умер ученый-физик Владлен Ройфе. Он более 50 лет отработал в НИИСФ РААСН. Под его научным руководством и при непосредственном участии проведены обширные теоретические и экспериментальные исследования в области строительной физики, измерительной техники, метрологии и стандартизации.

Ройфе является автором 170 публикаций, в том числе 50 авторских свидетельств на изобретение государственных стандартов, регламентирующих методы и технические средства испытаний строительной продукции.