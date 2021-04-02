Известный учёный-физик умер на станции московского метро

https://static.news.ru/photo/153fe008-93fb-11eb-80bb-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Facebook / Владлен Ройфе

В пятницу, 2 апреля, на станции «Текстильщики» в Москве умер учёный-физик Владлен Ройфе. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, мужчине стало плохо, он скончался до приезда врачей. Причина смерти устанавливается.

Доктор технических наук, профессор Владлен Ройфе более 50 лет отработал в НИИСФ РААСН. Под его научным руководством и при непосредственном участии проведены обширные теоретические и экспериментальные исследования в области строительной физики, измерительной техники, метрологии и стандартизации. Ройфе является автором 170 публикаций, в том числе 50 авторских свидетельств на изобретение государственных стандартов, регламентирующих методы и технические средства испытаний строительной продукции.

Ранее стало известно, что в Москве от последствий инфаркта умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий. Об этом писал NEWS.ru.