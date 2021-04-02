Известный учёный-физик умер на станции московского метро

В пятницу, 2 апреля, на станции «Текстильщики» в Москве умер учёный-физик Владлен Ройфе. Об этом сообщает Пятый канал.
По данным СМИ, мужчине стало плохо, он
Доктор технических наук, профессор Владлен Ройфе более 50 лет отработал в НИИСФ РААСН. Под его научным руководством и при непосредственном участии проведены обширные теоретические и экспериментальные исследования в области строительной физики, измерительной техники, метрологии и стандартизации. Ройфе является автором 170 публикаций, в том числе 50 авторских свидетельств на изобретение государственных стандартов, регламентирующих методы и технические средства испытаний строительной продукции.
Ранее стало известно, что в Москве от последствий инфаркта умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий. Об этом писал NEWS.ru.