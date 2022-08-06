СКЦ разрешил выход 7 августа четырех судов с продовольствием из Украины

Совместный коордианционный центр (СКЦ) разрешил 7 августа выход четырех судов с продовольствием из Украины. Об этом сообщает РИА Новости. Корабли выйдут из портов Черноморска и Одессы.

Совместный координационный центр санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, — говорится в сообщении.

В СЦК уточнили, что украинские суда будут перевозить 161 084 тонны продовольствия. Также еще одно судно направится на Украину.

По имеющимся данным, судно MV GLORY с грузом кукурузы в 66 084 тонн направится в Стамбул, корабль MV STAR HELENA с грузом 45 000 тонн еды поплывет в Наньтун, MV RIVA WIND с 44 000 тонн кукурузы ждут в турецком Искандеруне, MV MUSTAFA NECATI с 6000 тонн подсолнечного масла отправится в Италию.

Ожидается, что после прибытия на якорную стоянку в территориальных водах Турции суда будут подвергунты досмотру.

Также СЦК санкционаировал движение судна MS OSPREY S в Черноморск.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.