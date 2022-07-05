СК установит обстоятельства обстрела съёмочной группы НТВ в ДНР

Фото: Министерство информации ДНР

На линии соприкосновения с ВСУ

Обстоятельства обстрела участниками вооружённых формирований Украины съёмочной группы телекомпании НТВ в Донецкой Народной Республике (ДНР) установит Следственный комитет России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи СК России установят и дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению данного преступления, — сообщили в ведомстве.

По данным телеканала НТВ, Илья Ушенин и оператор Максим Беликов в ходе поездки в ДНР попали под плотный миномётный огонь со стороны Украины близ города Славянска. Группе удалось покинуть зону обстрела. В результате оператор Беликов получил повреждения руки, однако продолжил вести съёмку.

Также о ранении своего сотрудника сообщил телеканал ТВ Центр. Осколочные ранения получил ассистент оператора во время обстрела Донецка со стороны украинских сил, раненому потребовалась операция.