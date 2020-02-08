https://static.news.ru/photo/3d120066-4aa0-11ea-8c59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Эксперты Всемирной метеорологической организации заявили о температурном рекорде на территории Антарктиды.

По данным синоптиков, 6 февраля 2020 года она выросла до +18,3 градуса по Цельсию. Такая температура нехарактерна даже для летнего периода в этой части света.

Эта температура более высокая, чем должна быть, это аномалия. Средняя температура февраля — один градус выше нуля. Такие температуры имеют тенденцию появляться всё чаще и чаще, — цитирует синоптика РИА Новости.

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