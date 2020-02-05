https://static.news.ru/photo/36e12a06-4815-11ea-b086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о самой холодной ночи зимы для жителей столицы. По прогнозам специалиста, температура опустится до −20 градусов по Цельсию.

Температура на выходные достигнет самого минимума. В ночь с субботы на воскресенье (с 8 на 9 февраля. — NEWS.ru) температура будет понижаться до минус 15, по области минус 12–17, местами, на востоке Подмосковья, до минус 20 градусов, — приводит слова синоптика РИА Новости.

Однако он также отметил, что днём температура вновь поднимется до минус 5–11 градусов. Примерно на этом уровне она продержится до конца зимы, подытожил Тишковец.

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ясная погода продержится в Москве с 7 до 9 февраля.