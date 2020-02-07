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Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, в которой обсудили вспышку коронавируса нового типа и её влияние на ситуацию в мире.

Си Цзиньпин заверил Трампа, что власти Китая прилагают все усилия для недопущения дальнейшего распространения заболеваемости и выразил уверенность в неспособности вируса повлиять на экономику Китая в долгосрочной перспективе, передаёт ЦТК.

Мы абсолютно уверены, что победим вирус. У нас для этого всё есть, - заявил председатель КНР.

Как писал NEWS.ru ранее, результаты обследования человека на заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV могут быть получены за 40 минут. Устройство для этого создали учёные из Гонконгского университета науки и технологий. По словам одного из разработчиков, профессора Вэнь Вэйцзя, новинка уже отправлена в несколько городов.