14 августа 1814 года в норвежском городе Мосс была подписана конвенция, согласно которой Швеция заключила перемирие в конфликте с Норвегией. С тех пор Стокгольм уже никогда ни с кем официально не воевал. Принцип «неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военное» был провозглашен королем Швеции Карлом XIV Юханом в Декларации 1834 года.

Благодаря этому принципу Швеция, как и Швейцария, оставалась островком стабильности даже в разгар Второй мировой войны, когда бои велись вокруг королевства и на земле, и на море.

Когда в 1949 году страны западной Европы, в том числе и соседняя Норвегия, основали НАТО, королевство продолжило политику неприсоединения.

Один из первых официальных контактов между Блоком и Швецией состоялся в 1994 году, когда страна примкнула к его программе «Партнерство во имя мира». Благодаря этой инициативе Альянс развивал военное сотрудничество со странами, которые не входят в его состав, например проводил совместные маневры. До 2014 года в программе участвовала и Россия, а до 2021-го — Белоруссия.

В 1997 году Швеция также вступила в Совет евро-атлантического партнерства — орган, в рамках которого НАТО и дружеские страны консультируются по вопросам безопасности.

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Во время совместных учений между блоком НАТО и Швецией