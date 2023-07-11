Швеция вступает в НАТО: зачем это Стокгольму, что значит для России Собеседники NEWS.ru рассказали, почему страна решила так резко сменить курс и усилится ли теперь соперничество НАТО и России за арктические ресурсы

Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Швеция может стать 32-м членом НАТО. Анкара перестала голосовать против вступления королевства в Альянс. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО подтвердил данное ранее обещание о том, что Будапешт не станет мешать приему скандинавского королевства в Блок. Швеция придерживалась нейтралитета больше двух веков. Почему страна решила так резко сменить курс и усилится ли теперь соперничество НАТО и России за арктические ресурсы, рассказывают собеседники NEWS.ru.

Как и когда начались отношения НАТО и Швеции

14 августа 1814 года в норвежском городе Мосс была подписана конвенция, согласно которой Швеция заключила перемирие в конфликте с Норвегией. С тех пор Стокгольм уже никогда ни с кем официально не воевал. Принцип «неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военное» был провозглашен королем Швеции Карлом XIV Юханом в Декларации 1834 года.

Благодаря этому принципу Швеция, как и Швейцария, оставалась островком стабильности даже в разгар Второй мировой войны, когда бои велись вокруг королевства и на земле, и на море.

Когда в 1949 году страны западной Европы, в том числе и соседняя Норвегия, основали НАТО, королевство продолжило политику неприсоединения.

Один из первых официальных контактов между Блоком и Швецией состоялся в 1994 году, когда страна примкнула к его программе «Партнерство во имя мира». Благодаря этой инициативе Альянс развивал военное сотрудничество со странами, которые не входят в его состав, например проводил совместные маневры. До 2014 года в программе участвовала и Россия, а до 2021-го — Белоруссия.

В 1997 году Швеция также вступила в Совет евро-атлантического партнерства — орган, в рамках которого НАТО и дружеские страны консультируются по вопросам безопасности.

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press Во время совместных учений между блоком НАТО и Швецией

С тех пор Стокгольм заметно сблизился с Блоком. Начиная с 1990-х, шведские и натовские военные проводили совместные учения: они вместе участвовали в боевых операциях Альянса в Косове, Афганистане, Ливии, Ираке и других странах.

В 2014 году, когда отношения НАТО и России резко испортились (после того как Крым стал частью РФ), скандинавская страна решила сблизиться с Североатлантическим блоком, получив от него статус «партнера с расширенными возможностями» — страны, которая вносит «значительный вклад» в миссии НАТО. К слову, начиная с 2020 года, таким партнером считается Украина.

В 2016-м шведские власти и НАТО подписали соглашение о взаимной поддержке, в котором речь шла об оборонном сотрудничестве в случае возникновения «военного кризиса».

Почему Швеция решила отказаться от нейтралитета

Швеция давно состоит в Евросоюзе и очень близка с другими западными странами, — например, с соседней Норвегией, — состоящими в НАТО с момента основания Альянса. Однако сторонники вступления в Североатлантический блок всегда составляли незначительное меньшинство среди подданных королевства. Швеция отказывалась от идеи членства, так как придерживалась подхода «твердого национального политического консенсуса», не желая вступать в военные объединения.

Социальные опросы показывают, что шведы стали массово задумываться о присоединении к Альянсу в 2014 году. Такие настроения начались у Стокгольма после сообщения о появлении российских подводных лодок у берегов королевства.

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press Во время совместных учений между блоком НАТО и Швецией

После начала СВО на Украине более 50% населения Швеции решили отказаться от нейтралитета. В итоге 18 мая 2022 года королевство вместе с Финляндией подали официальную заявку на вступление в блок.

Почему Турция мешала вступлению Швеции в НАТО

По регламенту любое расширение НАТО требует консенсуса — согласия всех членов организации. Главным противником вступления Стокгольма был турецкий лидер Эрдоган. Он заявил, что странам Северной Европы не место в организации, так как они финансируют и укрывают у себя представителей антитурецких курдских формирований. Эрдоган потребовал от Швеции и Финляндии прекратить такую поддержку и выдать Турции подозреваемых боевиков.

В Стокгольме власти сначала отказались выполнять условия. Кроме того, в январе в Швеции прошли антитурецкие демонстрации, в ходе которых один из шведских праворадикальных политиков демонстративно сжег Коран. Этот инцидент еще больше усилил напряжение между двумя странами.

За несколько дней до саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган выдвинул новое условие, заявив, что снимет вето на прием Стокгольма в Блок, если Европейский союз, в котором состоит королевство, ускорит интеграцию Турции в состав ЕС.

В понедельник, 10 июля, в самый канун саммита НАТО, Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, по итогам которых стороны достигли компромисса.

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Что сказали в НАТО о членстве Швеции

Глава НАТО Йенс Столтенберг уже выразил надежду на то, что протокол о приеме Стокгольма в блок ратифицируют в кратчайшие сроки. Точная дата будет зависеть от парламента Турции.

«Швеция как член ЕС пообещала приложить активные усилия, интенсифицировать процесс приема Турции в ЕС, помочь модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме», — заявил генсек организации.

Будапешт не собирается препятствовать членству Швеции в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Тем временем лидеры Блока уже поздравляют Швецию с вступлением. «Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Кристерссоном и Швецией в качестве нашего 32-го союзника по НАТО», — отметил президент США Джо Байден.

Что вступление Швеции в НАТО значит для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой непонимание рисков, которые влекут за собой решения по приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам. При этом Песков напомнил, что наша военная инфраструктура никогда не двигалась в сторону Западной Европы и предупредил, что вступление Швеции в Блок будет иметь для Стокгольма неприятные последствия.

«Негативные последствия однозначно. Меры, собственно, аналогичные тем, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии», — отметил Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Доцент кафедры политологии и социологии университета имени Плеханова, член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что вступление Швеции в Блок означает усиление полярного фланга НАТО.

«Альянс открыто переходит к широкой полномасштабной борьбе с Россией за арктические ресурсы. Москва в ответ теперь будет укреплять военные рубежи в Арктике», — допускает аналитик.

Заведующий лабораторией Новой и Новейшей истории МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев пояснил NEWS.ru, что само скандинавское государство и его возможности в военном плане весьма ограничены. «Не стоит делать из вступления Швеции глобальное событие. Это меняет очень многое только для самой Швеции. Ее внешняя политика, ориентация в мире и деятельность сотни лет была построена на принципе нейтралитета, а что будет теперь — большой вопрос», — говорит Рогулев.

Что известно об армии и оружии Швеции

По данным на 2023 год, у армии страны на вооружении есть около 200 единиц авиации, 120 танков, 14 тыс. боевых машин, 7 боевых кораблей, 5 подводных лодок и в районе 300 сторожевых кораблей. Военный резерв королевства оценивается в 3,5 млн человек.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), после начала боевых действий на Украине Швеция повысила свои оборонные расходы на 12%. Ранее, в 2021 году королевство также увеличило военный бюджет на 40%. Тогда шведские власти объявили о запуске плана «Тотальной обороны», который предусматривал наращивание численности армии, ее перевооружение и повышение готовности страны к нападению.

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

В рамках инициативы Швеция обязалась до 2025 года поднять число кадрового состава вооруженных сил с 60 тыс. до 90 тыс. человек, сформировать новые бригады, увеличить число подводных лодок с четырех до пяти единиц и закупить новые самолеты.

В отличие от другой нейтральной страны — Швейцарии, Военно-промышленный комплекс (ВПК) королевства хорошо развит. Так, в 2021-м SIPRI сообщило, что Швеция находится на 15-м месте в списке крупнейших экспортеров вооружений. К примеру, их артиллерийские установки и стрелковые вооружения вроде противотанковых ружей АТ4 активно закупают Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд и другие страны.

У королевства налажен выпуск бронетехники, например, БМП CV-90, которые применялись в боях в Афганистане. Также Швеция производит высокоэффективные современные боевые самолеты, такие как истребитель JAS-39 Gripen.

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