С утра 9 мая на Шри-Ланке продолжаются столкновения между сторонниками и противниками властей. Хотя президент Готабая Раджапакса отправил в отставку премьера — собственного брата, это не успокоило демонстрантов. Они по-прежнему требуют ухода главы государства. Местная полиция жестко разгоняла протесты. Точно известно, что в результате беспорядков погибли девять человек, в том числе двое полицейских, а 240 были ранены. Накануне российский МИД рекомендовал нашим туристам на Шри-Ланке (это более 3 тысяч человек) не покидать места проживания на время действия комендантского часа. При этом дипломаты признают, что на курортах «обстановка спокойная».

Акция протеста против острой нехватки предметов первой необходимости, быстрого роста стоимости жизни и более чем 10-часового ежедневного отключения электроэнергии. Акция протеста переросла в ожесточенное столкновение с силами правопорядка
Мужчина реагирует на слезоточивый газ, вовремя антиправительственных протестов возле офиса президента в Коломбо
Полицейские помогают протестующему, который был избит сторонниками правительства во время столкновения в Коломбо
Студенты университета принимают участие в демонстрации против продолжающегося экономического и политического кризиса в стране в Коломбо
Военнослужащий патрулируют во время комендантского часа в Коломбо
Военнослужащие патрулируют во время комендантского часа в Коломбо
Военнослужащие останавливаю жителей во время комендантского часа на улице в Коломбо
Активисты оппозиции протестуют против обострения экономического кризиса, который привел к нехватке топлива и резкому росту цен на продовольствие
Проправительственные протестующие собираются у резиденции премьер-министра во время столкновения в Коломбо
Полиция осматривает место происшествия с автомобилем, уничтоженным во время столкновений в Коломбо