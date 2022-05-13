С утра 9 мая на Шри-Ланке продолжаются столкновения между сторонниками и противниками властей. Хотя президент Готабая Раджапакса отправил в отставку премьера — собственного брата, это не успокоило демонстрантов. Они по-прежнему требуют ухода главы государства. Местная полиция жестко разгоняла протесты. Точно известно, что в результате беспорядков погибли девять человек, в том числе двое полицейских, а 240 были ранены. Накануне российский МИД рекомендовал нашим туристам на Шри-Ланке (это более 3 тысяч человек) не покидать места проживания на время действия комендантского часа. При этом дипломаты признают, что на курортах «обстановка спокойная».