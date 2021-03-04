Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это островное государство в Южной Азии стало 43-й страной мира, одобрившей применение на своей территории «Спутника V».
РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры, — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Таким образом, «Спутник V» в данный момент зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. Российская вакцина входит в тройку лидеров по количеству одобрений от госрегуляторов.
Как писал NEWS.ru, накануне «Спутник V» одобрили в Анголе, Джибути и Республике Конго.
Ранее сообщалось, что Австрия ведёт переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины от COVID-19 «Спутник V» или содействия в налаживании производства препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Прошедшая сертификацию в ЕС вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca эффективна, но жители Германии относятся к ней со скепсисом из-за слабой информационной кампании. Об этом ранее заявил глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт.