Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/cd4e3fca-7cf7-11eb-a45d-96000091f725_660.jpg Фото: Ajith Perera/Xinhua/Global Look Press

Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это островное государство в Южной Азии стало 43-й страной мира, одобрившей применение на своей территории «Спутника V».

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры, — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, «Спутник V» в данный момент зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. Российская вакцина входит в тройку лидеров по количеству одобрений от госрегуляторов.

Sri Lanka has become the 43rd country in the world to approve #SputnikV vaccine.

https://t.co/4UrYN6hPIH — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 4, 2021

Как писал NEWS.ru, накануне «Спутник V» одобрили в Анголе, Джибути и Республике Конго.

Ранее сообщалось, что Австрия ведёт переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины от COVID-19 «Спутник V» или содействия в налаживании производства препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Прошедшая сертификацию в ЕС вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca эффективна, но жители Германии относятся к ней со скепсисом из-за слабой информационной кампании. Об этом ранее заявил глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт.