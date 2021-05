«Спутник V» в островном государстве был зарегистрирован в марте 2021 года. Его применение разрешено уже в более чем 60 странах, в 30 из них российский препарат используют для массовой вакцинации.

The first batch of #SputnikV vaccine arrives in #SriLanka .



ஸபடனக வ தடபபசயன மதல தகத இலஙககக வரகறத.



pic.twitter.com/JPGrSoGzS9