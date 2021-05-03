Регулятор США может одобрить вакцину Pfizer для подростков

https://static.news.ru/photo/c7857dde-ac5d-11eb-ad7c-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/Global Look Press

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech уже к следующей неделе может получить разрешение на применение в США среди подростков в возрасте 12–15 лет, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) был направлен в начале апреля. Компании тогда уверяли, что их препарат в данной возрастной группе показывает 100% эффективности.

Если регулятор одобрит заявку Pfizer и BioNTech до конца текущей недели, то консультативный комитет Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) проанализирует данные по клиническим испытаниям и даст рекомендации по применению препарата среди подростков.

Ранее стало известно, что американские учёные бьют тревогу — по результатам нового исследования вакцина против коронавируса от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая прежде никогда не применялась на людях.