Шольц сообщил об «особом интересе» к чилийскому литию Шольц признался, что немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию

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Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию. В этом признался в ходе своего визита в латиноамериканскую страну канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что Германия готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых. Его слова приводит РИА Новости.

Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых, — сказал Шольц.

Он также отметил запуск совместного предприятия по производству водорода, заявив, что подобные действия позволят добиться прогресса в достижении климатической нейтральности.

В рамках визита немецкий канцлер подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного делал и экономики. Кроме того, чилийская национальный медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubus подписали меморандум о взаимопонимании.

Ранее Шольц заявил, что Берлин больше не сотрудничает с Москвой и быстро адаптировался к «новой реальности». Теперь Германия не зависит от газа, нефти и угля из России, отметил он. Канцлер также уточнил, что на трансформирование немецкой энергетики ушло нескольких месяцев и Берлин продолжает работать над «сокращением односторонней зависимости экономики».

Также Шольц заявил, что выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом. В будущем влиятельные страны появятся на всех континентах, отметил политик. Он добавил, что выступает за порядок, который основан на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона.