Шольц повредил лицо: как упал, что случилось с канцлером ФРГ на самом деле

Фото: Presse- Und Informationsamt Der/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму лица 2 сентября. Спустя два дня он опубликовал в соцсети свое фото в «пиратской» повязке. Что известно о падении политика и когда он вернется к работе?

Шольц поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле. На снимке он изображен с повязкой на глазу и царапинами на правой стороне лица.

«Я с нетерпением жду мемов», — подписал публикацию канцлер ФРГ.

Как Олаф Шольц получил травму

Олаф Шольц повредил лицо во время занятий спортом. Как сообщалось, с ним произошел несчастный случай. Из-за плохого самочувствия после инцидента политик отменил запланированный на 3 сентября визит в город Херинген в земле Гессен.

«В субботу с канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить, в том числе его визит в Херинген», — заявил председатель комитета по внешней политике ФРГ Михаэль Рот.

Шольц должен был присутствовать на мероприятии по случаю 25-летней годовщины деятельности Рота в качестве члена бундестага. Канцлер намеревался пообщаться с местными жителями. На встречу зарегистрировались 130 человек.

Представитель немецкого кабмина уточнил, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но, несмотря на ссадины, с понедельника, 4 сентября, будет придерживаться своего рабочего графика.

«Он упал во время пробежки и получил синяки на лице», — сообщил он.

Как часто тренируется Олаф Шольц

Олаф Шольц в ходе предвыборной кампании в 2021 году рассказывал, что к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни его приобщила супруга Бритта Эрнст. По ее настоянию он стал бегать трусцой. Более 20 лет политик совершает пробежки два-три раза во время рабочей недели и один раз в выходные.

В своем профиле на сайте Социал-демократической партии Германии 65-летний канцлер отметил, что в настоящее время тренируется «так часто, как это возможно». Помимо бега Шольц любит кататься на велосипеде и уже много лет занимается греблей.

Какие травмы получали другие политики

Президент США Джо Байден неоднократно терял равновесие на публике. В июне 2022 года американский лидер упал с велосипеда возле своего дома в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр. Его вечернюю прогулку снимали на видео. На кадрах было видно, как глава государства затормозил и, не успев слезть с велосипеда, завалился на бок. После инцидента он успокоил присутствующих, заявив, что с ним «все нормально». В 2020 году у Байдена было зафиксировано два небольших перелома стопы. По его словам, травма была получена во время игры с собакой.

В 2018 году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ, получил спортивную травму. Из-за этого были внесены коррективы в рабочий график, однако подробностей инцидента в правительстве не сообщали.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — поясняли в пресс-службе кабмина.

В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров травмировался во время игры в футбол. Тогда в Сети появились его снимки с перевязанной рукой.

«Это не производственная травма от десятков телефонных разговоров с партнерами. Незначительный урон здоровью нанес футбол», — уточнили в МИД РФ.

В том же году занимавший пост президента Аргентины Маурисио Макри травмировал ногу во время игры в падел-теннис. Из-за этого он перенес операцию на колено.

В 2015 году увечье получил тогдашний госсекретарь США Джон Керри. Политик, находясь во Франции, упал с велосипеда. Он был доставлен в одну из клиник Швейцарии, где врачи поставили диагноз «перелом бедренной кости».

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