Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин Шольц заявил, что его переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательной атмосфере. В беседе с Deutschlandfunk он отметил, что разногласия по украинскому вопросу не мешают им общаться уважительно по отношению друг к другу.

Если подытожить все разговоры, которые у меня были с ним за последнее время, то, безусловно, были подвижки. Просто они не были очень далеко идущими, как мы все знаем и видим каждый день, и украинцы страдают каждый день. При этом тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные, да, очень разные взгляды на этот вопрос, которые тоже четко изложены, в том числе и с моей стороны, — поделился Шольц.

По итогам последнего телефонного разговора с Путиным канцлер ФРГ сообщил, что тот не собирается сворачивать военную операцию, однако тон президента России поменялся, поскольку он «не смог реализовать многие проекты на Украине».

13 сентября Шольц провел телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и ее последствия. Дискуссия продлилась полтора часа. Глава России в разговоре также затронул тему продовольствия в мире. В ходе разговора Шольц призвал Путина как можно скорее прийти к дипломатическому решению по урегулированию конфликта. По словам канцлера, оно должно быть основано на прекращении огня, полном выводе российских войск с территории Украины и уважении территориальной целостности и суверенитета страны.

Президент России, в свою очередь, заострил внимание Шольца на грубых нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, а также на постоянных обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.