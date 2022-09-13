Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и продовольственный кризис

Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина были посвящены ситуации на Украине и ее последствиям, они продлились полтора часа. Глава России в разговоре с немецким коллегой также затронул тему продовольствия в мире. Итоги переговоров Путина и Шольца были опубликованы на сайте Кремля и сайте правительства Германии. Отмечается, что канцлер ФРГ и президент РФ условились поддерживать дальнейший контакт.

В ходе разговора Шольц призвал Путина как можно скорее прийти к дипломатическому решению по урегулированию конфликта. По словам канцлера, оно должно быть основано на прекращении огня, полном выводе российских войск с территории Украины и уважении территориальной целостности и суверенитета страны.

Президент России, в свою очередь, заострил внимание немецкого коллеги на грубых нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, а также на постоянных обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

Немецкий лидер в разговоре подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России в соседнем государстве не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах. Он также напомнил о необходимости обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции.

Путин же напомнил о непрерывных обстрелах украинскими войсками территории ЗАЭС и еще раз подчеркнул, что такие действия Киева создают риски начала катастрофы мирового масштаба.

Шольц отметил важную роль зерновой сделки и обратился к российскому лидеру с призывом не дискредитировать соглашение и продолжать его полностью выполнять.

В вопросе «зерновой сделки» Путин отметил ее пакетный характер, а также разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, малая часть которого поступает в бедные страны. Президент также подтвердил готовность Москвы поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в портах Европы.

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, которые не находятся под санкциями. Он убежден, что без удобрений в 2022-м году не хватит продовольствия в 2023 году.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, в ходе визита в ОАЭ заявил, что миру грозит продовольственный кризис, который вызван ценовыми ограничениями и спекуляциями торговцев и производителей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что страны Евросоюза забирают себе часть зерна, предназначенную для бедных и нуждающихся стран. Дипломат считает, что европейцы должны прикреплять документы, доказывающие слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что «большинство поставок зерновых с Украины, обеспеченных при участии ЕС, предназначены для бедных стран».