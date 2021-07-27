Шойгу встретился с и. о. министра обороны Армении

Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился в Москве с временно исполняющим обязанности министра обороны Армении Аршаком Карапетяном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник агентства в военно-дипломатических кругах уточнил, что Карапетян прилетел в Москву утром 27 июля. Также отмечается, что переговоры двух чиновников не были публичными и темы обсуждения пока неизвестны.

Накануне представители военных ведомств двух стран провели телефонный разговор. Тогда речь шла об обеспечении безопасности на Южном Кавказе.

Ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему, несмотря на трёхсторонние договорённости лидеров Москвы, Баку и Еревана о прекращении огня, ситуация на границе Азербайджана и Армении остаётся напряжённой. По его словам, позиция РФ совпадает с мнением Азербайджана, который также выступает за скорейший процесс делимитации.