https://static.news.ru/photo/68df70c4-5262-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpg Ракка, Сирия Фото: Sebastian Backhaus/www.imago-images.de/Global Look Press

Вашингтон не выполнил своё обещание восстановить сирийский город Ракка, разрушенный американскими ковровыми бомбардировками. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По итогам переговоров в формате «2+2» между главами МИД и Минобороны России и Италии, Шойгу обратил внимание на гибель людей в этом регионе от мин. По данным российского министра обороны, ежемесячно жертвами случайных подрывов становятся порядка 50 мирных жителей.

Уничтожив Ракку, США было сказано, что они восстановят город, выделят средства. Сегодня там даже не начато разминирование. Два года уже Ракка оценочной миссии противоминного центра, — цитирует Шойгу ТАСС.

В июне 2017 года американские ВВС в составе коалиции и при поддержке вооружённой оппозиции «Силы демократической Сирии» начали штурм Ракки. Тогда город считался столицей запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». О его освобождении объявили в октябре 2017 года, однако после этого выяснилось, что жилой фонд Ракки разрушен на 80%.

Как писал NEWS.ru, ранее Шойгу выступил с заявлением касательно действий США в Сирии. По мнению генерала, американская сторона неприкрыто и бесцеремонно грабит нефтяные месторождения.