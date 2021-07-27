Шойгу рассказал о принятии мер из-за активности боевиков в Афганистане

Россия принимает меры из-за всплеска активности боевиков в Афганистане. Для отработки действий по отражению террористический угроз на границе запланированы учения. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов, — подчеркнул Шойгу на встрече со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо.

Встреча министров прошла в Душанбе.

Шойгу отметил, что Россия готова оказать Таджикистану необходимую помощь в связи с ситуацией в Афганистане. Уже организованы безвозмездные поставки российского вооружения и техники, продолжается подготовка квалифицированных таджикских военных. Это происходит не только в российских военных вузах, но и в фондах 201-й российской военной базы.

Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков, — заявил министр.

Ранее российские подразделения завершили перегруппировку войск на полигоне Харб-Майдон около границы с Афганистаном. Манёвр был совершён подразделениями российской 201-й военной базы. Они будут участвовать в учениях с военными Таджикистана и Узбекистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны американских войск. 20 июля террористы обстреляли президентский дворец в Кабуле, позже они были задержаны, а 27 июля боевики обесточили афганскую столицу. Это произошло после взрыва опорной вышки линии электропередач.