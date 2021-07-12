Школы и больницы на Украине начали запасаться одеялами и обогревателями

На Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры. В этой связи пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители воспитанников и учеников приносят обогреватели. Об сообщила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в ходе пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?»

По словам эксперта, в школах температура воздуха сейчас держится на уровне 14–15 градусов.

Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель, — отметила Ненно.

В свою очередь, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения отопления ждут школы и другие объекты социальной инфраструктуры и дальше, поскольку газа в стране для прохождения отопительного сезона мало, а деньги на его приобретение отсутствуют: они были потрачены летом на реализацию строительной программы, объявленной президентом Зеленским..

Ранее сообщалось, что больницы, школы, детсады, воинские части и другие бюджетные учреждения призывают купить газ по тарифу 35–45 гривен за кубометр (95–122 рубля).

При этом правительство Украины заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в рамках которого стоимость газа была зафиксирована на уровне 13,6 гривны за кубометр (36,97 рубля). Поставлять газ на таких условиях должен «Нафтогаз Трейдинг», однако он не принимает участие в тендерах и приходящие туда газовые компании готовы это делать исключительно по рыночным ценам.

Ране стало известно, что «Газпром» поможет Европе стабилизировать цены на топливо.