Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию, призывающую снять с Северной Кореи часть санкций. Страны надеются, что это поможет ослабить напряжение на Корейском полуострове и даст повод Пхеньяну не возобновлять свою ракетно-ядерную программу в новом году. Ожидается, что Совбез обсудит этот вопрос 17 декабря, однако США заранее выразили скептицизм по этому поводу.

В резолюции, отрывки из которой приводит Reuters, говорится о том, что необходимо адаптировать существующие механизмы санкций, учитывая, что КНДР выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН. Снятие санкций также направлено на активизацию диалога между Вашингтоном и Пхеньяном по денуклеаризации.

Резолюция предлагает снять ограничительные меры на ввоз в КНДР товаров из металла, таких как ножницы, ложки, велосипеды, отвёртки и строительные материалы. Возможное послабление санкционного режима также коснётся бытовой техники, например холодильников, посудомоек, пылесосов, и материалов для строительства железных дорог. В то же время с Пхеньяна предлагается снять ограничения на экспорт морепродуктов, текстиля и ряда других товаров, а также разрешить северокорейским рабочим и дальше трудиться на иностранных предприятиях (ранее сообщалось о наличии таких предприятий на территории России).

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, снятие ограничений — это чисто гуманитарный вопрос, и оно не должно способствовать развитию северокорейской ядерной программы. Однако представители США не согласились с этим. Как рассказал Reuters неназванный американский дипломат, Вашингтон считает, что время для ослабления санкционного режима ещё не пришло, особенно в свете участившихся угроз со стороны Северной Кореи.

Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в разговоре с NEWS.ru отметил, что Россия и Китай имеют все основания добиваться снятия части санкций с Северной Кореи.

Резолюции Совета Безопасности ООН, которые налагают санкции на КНДР, предусматривают, что эти санкции должны отменяться по мере шагов Пхеньяна в сторону денуклеаризации. КНДР утверждает (и мы, в принципе, с этим согласны), что такие шаги были сделаны: введён мораторий на ядерные испытания, не запускаются ракеты большой дальности, взорван полигон, на котором производились ядерные испытания. Однако со стороны США и их союзников таких шагов не последовало. Напротив, после саммита в Сингапуре вводились всё новые санкции и продлевались старые. Естественно, Северная Корея стала на это реагировать очень жёстко, что привело к обострению обстановки. Россия настаивала, в том числе в ходе недавнего визита Лаврова в США, что необходимо предпринять какие-то шаги навстречу КНДР. Особенно это касается гуманитарной помощи: в самих резолюциях указано, что санкции не должны вести к ухудшению жизни обычных граждан. К сожалению, такое ухудшение произошло. Александр Жебин руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция настаивают на том, что санкции могут быть сняты с Пхеньяна, только если он полностью откажется от своей ядерной программы. КНДР же хочет их поэтапного ослабления. Северокорейское руководство ясно дало понять США, что будет ждать подвижек только до нового года, после чего может вернуться к прежнему курсу на эскалацию. Впрочем, как ранее отмечал в комментарии NEWS.ru профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков, угрозы Пхеньяна, скорее всего, не будут ничем подкреплены, так как в плане реальных действий его возможности ограничены.

Спецпосланник США по Северной Корее Стивен Биган недавно посещал Сеул. Во время этой поездки он призвал Северную Корею вернуться к обсуждению вопроса разоружения.

Настало время делать нашу работу, — подчеркнул Биган. — Давайте её сделаем. Мы здесь, и вы знаете, как с нами связаться.

Тем не менее Россия и Китай уверены, что если Америка не сделает никаких уступок Пхеньяну, склонить его к чему-либо будет практически невозможно, а простое повторение хорошо известных всем установок ничего не даст.