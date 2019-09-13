После апрельского визита руководителя КНДР Ким Чен Ына во Владивосток СМИ сообщили, что объём приграничной торговли между российским Дальним Востоком и Пхеньяном утроился. Несмотря на это, по последним докладам, в торговых отношениях Северной Кореи с внешним миром продолжает доминировать Китай. Инвесторы из КНР заранее готовятся к снятию санкций с государства-изгоя, чтобы мгновенно оккупировать его рынки. По мнению экспертов, у России почти нет шансов принять участие в этой игре: нашей стране не нужны северокорейские товары, а российские продукты Пхеньян просто не сможет себе позволить. Поэтому заметное увеличение взаимной торговли может произойти только в ущерб экономическим интересам Москвы, принесённым в жертву геополитике.

По данным агентства Yonhap, объём приграничной торговли между российским Дальним Востоком и Северной Кореей с января по март этого года утроился по сравнению с прошлым годом и достиг $10,69 млн. Большую часть составил российский экспорт, в то время как Россия импортировала северокорейских товаров всего на $20 тыс. При этом около 90% торговли пришлось на российские нефтепродукты.

Основное препятствие на пути российско-северокорейской торговли — это международные санкции, наложенные на Пхеньян из-за его ядерной программы. Мешает экономическим отношениям и отсутствие нормальных путей сообщения. Граница Северной Кореи и России проходит по реке Туманная, на ней нет таможенных постов, и страны соединяет всего один железнодорожный мост. Поэтому большая часть товаров сегодня проходит через Китай. Кроме того, инфраструктура КНДР находится в плачевном состоянии и нуждается в инвестициях. Эти инвестиции ей готов предложить только Китай, который уже имеет за плечами подобные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Профессор университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков в разговоре с News.ru усомнился, что Северная Корея и Россия смогут развивать экономические отношения даже в случае снятия санкций с Пхеньяна. По его мнению, наша страна не заинтересована в северокорейских продуктах, а КНДР не сможет заплатить за российские товары. Крупные поставки туда возможны только в кредит, но существуют большие сомнения, что Пхеньян когда-либо сможет его выплатить.

По большому счёту, серьёзного потенциала для развития российско-северокорейской торговли нет. Связано это с тем, что Северная Корея за редчайшими исключениями не производит товаров, которые бы пользовались спросом в России. Она поставляет на мировой рынок минеральное сырьё: каменный уголь, железную руду и некоторые виды цветных металлов. Понятно, что ни один из этих товаров Россия закупать не собирается: своего хватает. Корея поставляет, в принципе, качественные морепродукты. Но у России неслабый рыболовный флот и относительно низкий спрос на них. В-третьих, это рабочая сила — дешёвая, покорная (потому что запуганная) и квалифицированная. Вот это России нужно. Но дело в том, что приглашение северокорейских рабочих запрещено решением Совбеза ООН. Андрей Ланьков профессор университета Кукмин (Сеул)

Между тем Китай наращивает объёмы торговли с КНДР, и даже Южная Корея на фоне ухудшения отношений с Японией обращает всё более пристальное внимание на рынки северного соседа. В начале августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что с помощью кооперации с Севером Корея сможет обогнать Японию по экономическим показателям. Сеул также не раз выражал желание соединить свои железные дороги с северокорейскими, чтобы получить выход на Транссибирскую магистраль. Сегодня Южная Корея, отрезанная от остального мира КНДР, фактически является островом и не может использовать железные дороги для доставки своих товаров в Европу. Россия тоже включилась в обсуждение этого проекта, но он был заморожен из-за ухудшения отношений Севера и Юга.

Если в 2008 году, по данным The Observatory of Economic Complexity, на КНР приходилось меньше половины импорта и экспорта КНДР, то в 2017 году китайцы оккупировали 90% обмена товарами между Северной Кореей и зарубежьем. Пекин за этот промежуток времени начал импортировать на 300% больше северокорейского минерального сырья. Как пишет портал 38 North, у китайцев есть основания полагать, что в недалёком будущем с Пхеньяна будут сняты санкции. И они уже готовятся к тому, чтобы заполонить северокорейские рынки своими товарами, как только будут устранены ограничения.

На данном этапе Китай занимается строительством торговой инфраструктуры на границе с Северной Кореей: складов, путей сообщения, торговых и логистических центров. Один из них — это международный комплекс Dandong Zhongkai. Около 90% инвестиционных возможностей на первом этапе проекта уже проданы.