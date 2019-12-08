Северная Корея заявила, что выходит из переговоров по ядерному разоружению, и утром 8 декабря сообщила, что провела «очень важное испытание».

В последние недели Пхеньян активно напоминает Вашингтону о том, что время для достижения договорённости почти на исходе. Если КНДР не добьётся ослабления санкций к новому году, она пообещала изменить свой стратегический статус, то есть, по-видимому, вернуться к испытаниям ядерного оружия. По мнению экспертов, в новом году действительно стоит ожидать усиления воинственной риторики как Пхеньяна, так и Вашингтона и, возможно, новых ракетных пусков, однако возможностей у Северной Кореи не так много.

Северокорейские государственные СМИ 8 декабря передали сообщение о том, что на спутниковом полигоне в Сохэ было проведено «очень значительное испытание».

Результат нынешнего значительного испытания скоро окажет ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса КНДР, — уточняется в сообщении ЦТАК.

Северная Корея не раскрыла, что именно она испытала, но западные эксперты предположили, что речь идёт о двигателе баллистической ракеты. Формально Северная Корея не нарушила взятых на себя обязательств, но в то же время подала миру сигнал о серьёзности своих угроз.

Это ещё один громкий сигнал о том, что возможность дипломатического решения быстро уходит, если этого ещё не произошло, — заявил Reuters эксперт по ядерным вопросам Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Ким Чен Ын kcnawatch.co/Global Look Press

Днём ранее представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что вопрос отказа его страны от ядерного оружия снят с повестки дня.

Нам не нужны долгие переговоры с США сейчас, и денуклеаризация уже снята с повестки дня переговоров, — подчеркнул Ким Сонг.

Этому предшествовал целый ряд показательных шагов со стороны Северной Кореи в последние месяцы, после того как переговорный процесс с Соединёнными Штатами застопорился и попытки оживить его не увенчались успехом. Так, КНДР провела ряд испытаний, не выходящих за рамки моратория на ядерные тесты. Высший руководитель Ким Чен Ын тем временем уже дважды успел подняться на священную гору Пэкту верхом на белом коне. Как отмечают наблюдатели, такие показательные действия обычно происходят перед значительными событиями в государстве-изгое. Всё указывает на то, что Пхеньян разочаровался в политике заигрывания с Западом, так как за два года не получил даже небольшого послабления санкционного режима. Курс на диалог с внешним миром был анонсирован во время новогоднего обращения Ким Чен Ына в 2018 году, поэтому весьма вероятно, что руководитель КНДР выберет этот же формат, чтобы объявить о его сворачивании.

Профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что последние шаги северокорейского руководства не более чем политический спектакль, направленный на запугивание США. В реальности простор для манёвра у Пхеньяна небольшой.

Северная Корея приступает к давно запланированной попытке договориться с Америкой с позиции силы, с позиции человека, который имеет репутацию непредсказуемого, иррационального и готового на крайне опасные поступки. Эта репутация ничем не обоснована: северокорейское руководство — это очень рациональные люди, но им полезно иногда притворяться сумасшедшими. В конце декабря будет собран пленум ЦК КПК, на котором будет сделано очень много угрожающих заявлений. Они опять развернут активность на своих полигонах, причём сделают это так, чтобы она была хорошо видна всем существующим спутникам. А дальше начинаются проблемы: в связи с тем, что срок ультиматума истекает, нужно что-то сделать. Андрей Ланьков профессор университета Кукмин (Сеул) профессор университета Кукмин (Сеул)

По мнению эксперта, существует пять вариантов развития событий. Во-первых, Северная Корея может провести запуск спутника. Это не нарушит существующие соглашения, но продемонстрирует возможности Пхеньяна, так как процесс вывода на орбиту спутника практически ничем не отличается от атаки противника боеголовками межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Андрей Ланьков полагает, что сам по себе такой шаг мало кого испугает, а именно этого добивается КНДР. Поэтому за запуском спутника могут последовать очередные испытания МБР на дальность или проведение ядерных испытаний. Если в первом случае Северная Корея получит только осложнение отношений с США, то ядерные тесты с высокой долей вероятности будут встречены в штыки в Китае, от которого корейцы зависят почти во всём. В-четвёртых, режим может пойти на обострение отношений с Южной Кореей и нанести удар по её объектам неядерным оружием. И наконец, последняя возможность для КНДР — это просто ничего не делать и ограничиться воинственными заявлениями.

Проблема северокорейцев в том, что у них нет, по большому счёту, действенных способов решения проблемы: всё, что они могут сделать, либо не очень эффективно, как запуск спутника, либо очень рискованно, как ядерные испытания, — добавил Андрей Ланьков. — Они загнали себя в угол ещё в 2017 году, допустив ряд ошибок. С другой стороны, я верю в их способности, потому что они уже неоднократно выкручивались из куда более сложных положений, тем более у них нет никаких внутриполитических тормозов.

Эксперт заключил, что после Нового года стоит ожидать возобновления «войны слов» между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном: на угрозы и обзывательства со стороны Пхеньяна глава Белого дома будет отвечать в том же стиле.