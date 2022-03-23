Сербия и Болгария согласились оплачивать российский газ в рублях

Болгария не видит препятствий в том, чтобы оплачивать российский газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов. Министр уточнил, что Болгарский энергетический холдинг рассмотрит сценарий перехода на оплату энергоресурсов в рублях, пишет ТАСС. Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич, слова которого приводит РИА Новости, также не видит сложностей в том, чтобы оплачивать поставки российского газа в рублях.

В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет, — сказал болгарский министр.

Вулетич же признал, что в первое время ожидает трудностей с выполнением обязательств из-за технических трудностей, однако назвал требование России обоснованным.

Продавец хочет, чтобы его товар оплачивали в его валюте, думаю, что это корректно, — считает глава Газовой ассоциации Сербии.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн уже заявил, что фирма будет платить за российский газ в европейской валюте вопреки заявлению президента России Владимира Путина. По словам гендиректора OMV, плата за газ в евро, а не в рублях, закреплена договорными обязательствами.