https://static.news.ru/photo/fff9b79a-556d-11ea-8001-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что прошедшие учения США готовят почву для размещения нового ядерного оружия на континенте. Кроме того, Вашингтон таким образом пытается держать в страхе рядовых граждан.

Ранее американские военные провели тренировку на случай ядерного удара по Европе со стороны РФ и отработали последующую реакцию со стороны США, включая ответный ядерный удар. По мнению сенатора, эта акция преследовала несколько целей.

Если вы проводите учения по ядерному «ответу» на атаку врага, тем самым вы внушаете людям, что такая атака вполне вероятна. Во-вторых, нужно успокоить некоторые страны НАТО, которые переживают, что за них никто не заступится, если они спровоцируют конфликт с Россией. И, в-третьих, нужно готовить почву для размещения ядерного оружия в Европе, — завил сенатор в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, в Пентагоне сообщили о том, что не намерены размещать новые системы ядерных вооружений пониженной мощности в Европе. Соединённые Штаты готовятся к ответу на «российские нарушения», но системы будут оборудованы обычными видами оружия.