Сенатор Карасин раскритиковал блокировку счетов посольства РФ в Болгарии

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Болгария лишилась здравого смысла, заблокировав счета посольства России. В своём Telegram-канале он отметил, что власти страны простились с правилами межгосударственных приличий. Речь идёт о блокировке перевода посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов.

София продолжает изумлять. Похоже, болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом, — написал Карасин.

Высылку 70 сотрудников российской дипмиссии он при этом охарактеризовал «залихватской».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее заявил, что Россия должна незамедлительно и жёстко ответить Болгарии на блокировку перевода $890 тысяч на счёт российского посольства. По его мнению, промедление может дать правительству страны карт-бланш на более наглое поведение.

Россия закроет свою дипломатическую миссию в Софии после решения властей Болгарии выслать 70 российских дипломатов, написали ранее «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Москва также планирует зеркально ответить на недружественные меры. Отмечается, что рассматривается вариант полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией.