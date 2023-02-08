Семья москвичей два дня находится под завалами в крупном городе Турции MK.RU: под завалами в Турции остается семья москвичей, приехавшая в гости к родственникам

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В турецком городе Хатай под завалами остается семья москвичей — супруги Ирина и Аталай Эрйетли с двумя детьми в возрасте четырех и двух с половиной лет, пишет MK.RU. Отец семейства родом из Турции, но имеет российское гражданство. В момент землетрясения семья гостила у родственников.

Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не дает ответа. Это семья из Москвы. Аталай — турок, но взял российское гражданство. Они живут и работают в Москве. Приехали в Турцию навестить родственников, — поделились знакомые россиян.

Они жалуются, что экстренные службы до сих пор не прибыли в их район, а тепловизоры показывают, что люди живы и находятся под завалами второй день. В МЧС говорят, что их случай поставлен на очередь.

Мы звонили в местное МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Но, по их словам, в тот район ещё не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай — это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре, — возмущаются друзья семьи.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 6234 человека. В местном МЧС сообщают, что пострадали 37 011 человек. Магнитуда землетрясения составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек.