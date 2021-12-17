Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал про убийства мигрантов

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию и попросил там политического убежища, заявил, что участвовал в убийствах нелегальных мигрантов. Карательные акции на границе проводили польские силовики, отметил он в беседе с телеканалом «Беларусь 1».

Польских силовиков 25-летний военнослужащий обвинил в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтёров. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял, — подтвердил солдат.

Он уточнил, что первого человека убил в конце мая.

Лица этих людей помнятся всегда, только первых, тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку, — пояснил Чечко.

Ранее стало известно, что дезертировавший из рядов вооружённых сил и сбежавший на территорию Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко заслуживает расстрела. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак. По мнению военного, Чечко в условиях «войны» перешёл на сторону противника, хоть и условного.