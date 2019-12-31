https://static.news.ru/photo/f16e7d8c-2ccd-11ea-ab9b-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Christophe Morin/imago stock/Global Look Press

Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, таинственным образом покинувший Токио, где находился под домашним арестом, собирается провести пресс-конференцию в Бейруте 8 января. Сообщается, что Гон может назвать имена японских менеджеров, которые мешали ему укрепить альянс и «свели с ним счёты».

На пресс-конференции Гон намерен представить материал, касающейся судопроизводства в Японии, который может заинтересовать международные организации по защите прав человека, сообщает газета «Ан-Нахар» со ссылкой на адвоката Гона.

Напомним, магнат был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве.

Ранее NEWS.ru писал, что японские адвокаты Карлоса Гона были шокированы бегством топ-менеджера из Токио за границу азиатской страны.