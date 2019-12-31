Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, таинственным образом покинувший Токио, где находился под домашним арестом, собирается провести пресс-конференцию в Бейруте 8 января. Сообщается, что Гон может назвать имена японских менеджеров, которые мешали ему укрепить альянс и «свели с ним счёты».
На пресс-конференции Гон намерен представить материал, касающейся судопроизводства в Японии, который может заинтересовать международные организации по защите прав человека,
Напомним, магнат был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве.
Ранее NEWS.ru писал, что японские адвокаты Карлоса Гона были шокированы бегством топ-менеджера из Токио за границу азиатской страны.
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