Савченко заявила о потере Украиной суверенитета

https://static.news.ru/photo/00fa6c22-ac91-11eb-9bc8-96000091f725_660.jpg Надежда Савченко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что из-за внешнего управления Украина теряет суверенитет. При этом власти страны уделяют больше внимания внешним игроками, чем собственному населению, отметила она в эфире телеканала «Наш».

Смотрите, государство теряет суверенитет под внешним управлением, власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там и указывают, что нам делать. А народ живёт отдельно, — подчеркнула Савченко.

Она добавила, что прежде на вопросы о президентских амбициях всегда отвечала: «Не хочу, но могу».

Глядя на Зеленского, я поняла, что всё-таки могу. Глядя на Зеленского, можно понять, что каждый может быть президентом, — сказала экс-депутат.

Наблюдения за деятельностью в Украине президентов позволили Савченко сделать вывод, что глава государства должен выполнять работу.

Если раньше мы думали, что президентом на Украине может быть человек умный, потом думали, что просто богатый, то теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезёт, — отметила она.

Ранее стало известно, что если конфликт на территории Донбасса обострится ещё сильнее, украинцев ждёт катастрофа. Об этом заявила Надежда Савченко. По словам экс-парламентария, события будут происходить «быстро и кроваво». Украина может потерять всё, если не научится управлять государством. В случае обострения конфликта на востоке власти страны ничего сделать не смогут, подчеркнула Савченко.